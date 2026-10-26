Багреева: В январе-сентябре на Портале поставщиков подписали 400 тысяч контрактов
За первые девять месяцев 2026 года при помощи Портала поставщиков подписали более 400 тысяч соглашений. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«За девять месяцев 2026 года на портале заключили 414 тысяч контрактов. Наиболее высоким спросом пользовались строительные, хозяйственные и медицинские товары, ИТ-продукция, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Около 30% контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей», — отметила Багреева.
Она отметила, что платформа позволяет бизнесу расти, так как предприниматели могут с ее помощью находить заказчиков в разных регионах. Кроме того, ресурс используют государственные и муниципальные организации, он дает доступ к более обширному ассортименту товаров и услуг.
Портал позволяет участвовать в госзакупках как юридическим, так и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, более 90% предпринимателей на портале относятся к малому и среднему бизнесу.
Как рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, зарегистрированные поставщики могут не только размещать предложения, но и сами искать заказы. Для этого предусмотрен каталог с возможностью настроек фильтров. Таким образом бизнес может быстро реагировать на запросы заказчиков.
Он добавил, что участником Портала поставщиков могут предприниматели из любого региона. С начала года число поставщиков выросло почти на 30 тысяч и превысило 420 тысяч. Их продукцию могут приобретать более 65 тысяч заказчиков из 49 регионов страны.
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