В Воронеже два человека погибли, 17 пострадали после атаки БПЛА
Два человека погибли, еще 17 получили ранения в результате атаки беспилотников в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, прошедшей ночью и ранним утром над Воронежской агломерацией и рядом районов обнаружили и уничтожили 113 дронов. В частности, над Воронежем сбили свыше 70 БПЛА.
«В результате террористической атаки в Воронеже... два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребенок», - указал Гусев.
По его словам, значительная часть получивших ранения пострадали в левобережном пригороде Воронежа в поезде, на который упали обломки БПЛА.
Кроме того, из-за атаки зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме и двух дачных поселках, а также на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Почти во всех районах города есть повреждения фасадов и окон.
Ранее в Брянской области беспилотник ударил по грузовому поезду «Брянск — Гомель», при атаке погиб машинист, напоминает Ura.ru.
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