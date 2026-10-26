В Воронеже два человека погибли, 17 пострадали после атаки БПЛА

«В результате террористической атаки в Воронеже... два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребенок», - указал Гусев.

По его словам, значительная часть получивших ранения пострадали в левобережном пригороде Воронежа в поезде, на который упали обломки БПЛА.

Кроме того, из-за атаки зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме и двух дачных поселках, а также на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Почти во всех районах города есть повреждения фасадов и окон.

Ранее в Брянской области беспилотник ударил по грузовому поезду «Брянск — Гомель», при атаке погиб машинист, напоминает Ura.ru.

