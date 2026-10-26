Россия и Эфиопия обсудят перспективы упрощения визового режима
Россия и Эфиопия планируют рассмотреть перспективы дальнейшей поэтапной взаимной либерализации визового режима для туристов и предпринимателей. Об этом рассказал посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин в интервью ТАСС.
По словам дипломата, этот вопрос «будет решаться в зависимости от роста обоюдных туристических потоков и двусторонних деловых контактов». Для владельцев дипломатических и служебных паспортов сохранят возможность взаимных безвизовых поездок, предусмотренную соответствующим межправительственным соглашением.
«Граждане России с общегражданскими заграничными паспортами оформляют электронные визы либо получают визы по прибытии в Эфиопию в аэропорту Аддис-Абебы», - указал посол.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил временный безвизовый въезд в страну для граждан Вьетнама, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия и Эфиопия обсудят перспективы упрощения визового режима
- «Студенческая революция!»: Чем грозит России поражение Вучича на выборах в Сербии
- При атаке ВСУ в Мелитополе пострадали мужчина и двое детей
- В Иордании задержали трех террористов, напавших на церковь
- Прямое авиасообщение России и Алжира могут возобновить в 2027 году
- Лула да Силва заявил, что Бразилия не согласна быть чьим-то «задним двором»
- Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках
- В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн
- Госдума примет новый пакет законопроектов о животных
- Здоровье российских подростков ухудшается из-за увлечения гаджетами