Россия и Эфиопия обсудят перспективы упрощения визового режима

Россия и Эфиопия планируют рассмотреть перспективы дальнейшей поэтапной взаимной либерализации визового режима для туристов и предпринимателей. Об этом рассказал посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, этот вопрос «будет решаться в зависимости от роста обоюдных туристических потоков и двусторонних деловых контактов». Для владельцев дипломатических и служебных паспортов сохранят возможность взаимных безвизовых поездок, предусмотренную соответствующим межправительственным соглашением.

«Граждане России с общегражданскими заграничными паспортами оформляют электронные визы либо получают визы по прибытии в Эфиопию в аэропорту Аддис-Абебы», - указал посол.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил временный безвизовый въезд в страну для граждан Вьетнама, пишет Ura.ru.

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ФОТО: IMAGO/SW Pix/ТАСС
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