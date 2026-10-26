При атаке ВСУ в Мелитополе пострадали мужчина и двое детей

Россия готова обсуждать поставки газа Европе при наличии интереса

Госдума рассмотрит шесть проектов законов о домашних и бродячих животных

Ни один из кандидатов на выборах президента Болгарии не преодолел порог в 50%

В ОП предложили посвятить шестые уроки в младших классах посещению музеев или прогулкам

Россия и Северная Корея обсуждают совместное кинопроизводство

В России стартовала «Монетная неделя»