При атаке ВСУ в Мелитополе пострадали мужчина и двое детей
Украинские войска ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».
При атаке на частные домовладения пострадали мужчина 1961 года рождения и дети 2015 г. р. и 2016 г. р., пишет RT.
«В центральной части города повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания», - подчеркнул глава региона.
Губернатор назвал атаку очередным военным преступлением киевского режима.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне в Ельце, погиб один человек, шестеро пострадали.
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