Росстат: 39 638 человек умерли из-за COVID-19 в сентябре

Коронавирус в сентябре текущего года стал основной причиной смерти 39 638 россиян, в 34 403 случаях инфекция была идентифицирована, следует из данных Росстата.

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«COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 5 235», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по данным Росстата, коронавирус повлиял на летальный исход в 970 случаях. При этом идентифицированный COVID-19 не оказал значимого влияния на смерть 3 657 человек.

Между тем оперштаб по борьбе с коронавирусом информирует о 24 128 умерших от инфекции в сентябре.

В августе нынешнего года COVID-19 стал основной причиной смерти 44 217 пациентов. При этом вирус обнаружили в 39 332 случаях, предполагали — в 4 885. Коронавирусная инфекция оказала существенное влияние на летальный исход 1 258 человек, подтвержденный вирус не повлиял на смерть 4 455 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости
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