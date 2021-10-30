Росстат: 39 638 человек умерли из-за COVID-19 в сентябре
Коронавирус в сентябре текущего года стал основной причиной смерти 39 638 россиян, в 34 403 случаях инфекция была идентифицирована, следует из данных Росстата.
«COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 5 235», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, по данным Росстата, коронавирус повлиял на летальный исход в 970 случаях. При этом идентифицированный COVID-19 не оказал значимого влияния на смерть 3 657 человек.
Между тем оперштаб по борьбе с коронавирусом информирует о 24 128 умерших от инфекции в сентябре.
В августе нынешнего года COVID-19 стал основной причиной смерти 44 217 пациентов. При этом вирус обнаружили в 39 332 случаях, предполагали — в 4 885. Коронавирусная инфекция оказала существенное влияние на летальный исход 1 258 человек, подтвержденный вирус не повлиял на смерть 4 455 пациентов.
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