В Иордании задержали трех террористов, напавших на церковь
Исполнители теракта в православной церкви в провинции Эль-Карак в Иордании задержаны. Об этом сообщает МВД королевства в соцсети Х.
«В ходе операции... удалось обнаружить трех террористов, совершивших нападение 23 октября на подданных в храме Святого Георгия в районе Хаммуд», - указали в ведомстве.
По данным правоохранителей, трое боевиков забаррикадировались в заброшенном доме, они отказались сдаваться и открыли огонь по силовикам. В ходе боя все злоумышленники получили ранения и были задержаны.
Ранее боевики открыли огонь внутри одной из церквей в иорданской провинции Эль-Карак, напоминает 360.ru. По последним данным, погибли девять человек.
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