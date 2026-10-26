В Иордании задержали трех террористов, напавших на церковь

Исполнители теракта в православной церкви в провинции Эль-Карак в Иордании задержаны. Об этом сообщает МВД королевства в соцсети Х.

В результате теракта у мечети в Пакистане погиб 31 человек

«В ходе операции... удалось обнаружить трех террористов, совершивших нападение 23 октября на подданных в храме Святого Георгия в районе Хаммуд», - указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, трое боевиков забаррикадировались в заброшенном доме, они отказались сдаваться и открыли огонь по силовикам. В ходе боя все злоумышленники получили ранения и были задержаны.

Ранее боевики открыли огонь внутри одной из церквей в иорданской провинции Эль-Карак, напоминает 360.ru. По последним данным, погибли девять человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЗадержаниеТерактИордания

Горячие новости

Все новости

партнеры