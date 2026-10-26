Юрист Браун напомнила об обязательной вакцинации домашних собак от бешенства

Вакцинация домашних собак от бешенства является обязательной процедурой в России, хозяева должны ежегодно вакцинировать питомцев. Об этом рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун в беседе с РИА Новости.

«Отказ от прививок создает для владельца питомца определенные правовые риски», - отметила эксперт.

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Из-за отсутствия вакцинации могут быть ограничены вывоз животного за границу, участие в выставках и различных мероприятиях. В соответствии со статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» за уклонение от вакцинации предусмотрен штраф 500 - 3000 рублей. В ряде составов и в случае повторных нарушений сумма может увеличиться.

«Суд может потребовать привить животное в принудительном порядке, так как наиболее серьезные последствия наступают при укусе домашним животным», - добавила Браун.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что владельцев собак могут оштрафовать за выгул животных на огороженной территории детских или спортивных площадок, школ и детских садов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ВакцинацияСобакиЭксперты

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