Юрист Браун напомнила об обязательной вакцинации домашних собак от бешенства

Из-за отсутствия вакцинации могут быть ограничены вывоз животного за границу, участие в выставках и различных мероприятиях. В соответствии со статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» за уклонение от вакцинации предусмотрен штраф 500 - 3000 рублей. В ряде составов и в случае повторных нарушений сумма может увеличиться.

«Суд может потребовать привить животное в принудительном порядке, так как наиболее серьезные последствия наступают при укусе домашним животным», - добавила Браун.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что владельцев собак могут оштрафовать за выгул животных на огороженной территории детских или спортивных площадок, школ и детских садов, пишет Ura.ru.

