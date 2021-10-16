В России новые COVID-рекорды: 1 002 погибших и 21 883 выздоровевших за сутки
В России сразу два рекорда по COVID-19 зафиксированы за прошедшие сутки – по числу умерших и выздоровевших. Суточная смертность от заболевания составила 1 002 случая, полностью выздоровели 21 833 пациента, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 883 человека», — говорится в сообщении.
Всего в России умерли от инфекции 222 315 человек, выздоровели от коронавируса 6 981 907 россиян.
За прошедшие сутки в России выявлено всего 33 208 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в стране регистрируют 7 958 384 заболевших.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рекомнедовал привиться от COVID-19 раньше, чем от гриппа.
«Если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса, и не переболел, то первое, что я ему посоветую – это привиться от коронавируса. Уйдет у него на это, считая сегодняшний день, две недели, он завершит вакцинацию, и ещё через месяц он спокойно привьется от гриппа. Микс [вакцина] пока не разрешен Минздравом. Надо пойти и привиться от гриппа. Вот я недели две назад публично сам привился и вдохновил на это только 15 человек из 60, находившихся рядом. Это недопустимо наплевательское отношение! Если вы заболеете этим гриппом, благополучно его перенесете, то подготовите очень хорошую почву для коронавируса до конца сезона. Весь иммунитет, всё выбросите в корзину, а у нас предстоит непростая зима. Вы всё накопленное здоровье растратите», - объяснил врач.
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Заразились
8,0 млн+33 208 / сут.
Умерли
222 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+21 883 / сут.
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