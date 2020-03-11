В России не зафиксировано новых случаев коронавируса
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки не зафиксировано. Информацию об этом публикует официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Уточняется, что на сегодня в стране зарегистрировано 20 случаев COVID-19, из них три у иностранцев – двоих граждан Китая и одного итальянца. Все заболевшие россияне заразились в ходе поездки на Апеннины, передает RT.
По информации Всемирной организации здравоохранения всего в мире на сегодня подтверждено около 114 тысяч случаев заражения коронавирусом в 110 странах, умерли более 4 тысяч заболевших.
Наиболее тяжелая обстановка с COVID-19 складывается в Китае, откуда началось распространение инфекции, в Иране, Южной Корее и Италии.
Как отмечают «Известия», в ВОЗ предупреждают, что нынешняя обстановка по коронавирусу может оказаться «лишь верхушкой айсберга».
Согласно прогнозу, COVID-2019 в недалёком будущем может быть инфицировано до 66% населения Земли. Также в организации с тревогой констатируют всё большее число случаев, когда заболевшие не контактировали с заражёнными и не посещали Китай.
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