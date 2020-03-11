В России не зафиксировано новых случаев коронавируса

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки не зафиксировано. Информацию об этом публикует официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Уточняется, что на сегодня в стране зарегистрировано 20 случаев COVID-19, из них три у иностранцев – двоих граждан Китая и одного итальянца. Все заболевшие россияне заразились в ходе поездки на Апеннины, передает RT.