Легостаев: Из-за коронавируса в мае мы уйдем в долгий дачный загул

Илья Легостаев: «Это, пожалуй, самая ироничная новость дня. Особенно для москвичей или петербуржцев, которые проводят в общественном транспорте больше часа ежедневно, чтобы добраться на работу и домой. Наверное, всем надо нужно взять на вооружение рекомендацию бывшего мера Лондона Бориса Джонсона, который советовал всем после работы, чтобы не загружать транспорт, провести час или два в пабе», – напоминает он слушателям НСН.

