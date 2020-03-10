Легостаев: Из-за коронавируса в мае мы уйдем в долгий дачный загул
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Музыканты в США отменяют туры из-за коронавируса
В Калифорнии отменили один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств Coachella из-за вспышки коронавируса. А также американская рок-группа Pearl Jam отменила часть концертов, запланированных весной этого года.
Илья Легостаев: «К сожалению, это не единственные отмены и переносы. Green Day и многие другие тоже перепланировали часть своих туров. Будем надеяться, что все российские даты пока еще остаются в силе», – комментирует Илья Легостаев в интервью НСН.
Россиянам посоветовали не ездить на общественном транспорте в час-пик
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от общественного транспорта в час пик из-за коронавируса. Кроме того, эксперты советуют не посещать общественные места с большим скоплением людей. Речь, в частности, идет о торговых центрах, спортивных и зрелищных мероприятиях.
Илья Легостаев: «Это, пожалуй, самая ироничная новость дня. Особенно для москвичей или петербуржцев, которые проводят в общественном транспорте больше часа ежедневно, чтобы добраться на работу и домой. Наверное, всем надо нужно взять на вооружение рекомендацию бывшего мера Лондона Бориса Джонсона, который советовал всем после работы, чтобы не загружать транспорт, провести час или два в пабе», – напоминает он слушателям НСН.
С Led Zeppelin сняли обвинения в плагиате
Суд признал автором песни «Лестница на небеса» («Stairway to heaven») группу Led Zeppelin. Дело длилось с 2016 года, музыкантов обвиняли в плагиате. Истцы утверждали, что мелодия «Лестницы» была взята из сингла Taurus группы Spirit.
Илья Легостаев: «Это еще один очень яркий пример того, что песни часто живут совершенно отдельно от их создателей. Группы Led Zeppelin нет уже много лет, возрождение ее не планируется, а суд вокруг их песен продолжается», – говорит музыкальный критик в эфире НСН.
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Премьера песни коллектива Little Big, с которой они представят Россию на конкурсе «Евровидение», перенесена. Причины не называются. «Евровидение-2020» состоится в мае в Роттердаме.
Илья Легостаев: «По последним сведениям, премьера песни состоится в пятницу на этой неделе. Также поговаривают, что музыканты Little Big чудовищные перфекционисты и будут работать над треком до самого последнего часа», –делится он с НСН.
Роструд напомнил о следующих длительных выходных
В Роструде россиянам уже напомнили о следующих длительных выходных. На Первомай жители России будут отдыхать пять дней подряд: с первого по пятое мая включительно. День Победы — три дня — с девятого по одиннадцатое мая.
Илья Легостаев: «По иронии судьбы, у всех отдыхающих на эти майские праздники не такой большой выбор направлений для отдыха. Опять же из-за коронавируса. По всей видимости, это будет самый долгий дачный загул», – рассказывает он НСН.
«Маша и Медведь» стартует на Центральном телевидении Китая
Два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая. Мультсериал на данный момент переведён на 39 языков, его показывают в более, чем 150-ти странах мира.
Илья Легостаев: «Что примечательно, российские дети смотрят этот мультфильм на всех языках в самых разных странах. Проверено на личном опыте», – уверяет он НСН.
Ученые: Гаджеты – причина маразма
Чрезмерное использование компьютеров и смартфонов способствует возникновению депрессии и маразма. К таким выводам пришли ученые из Японии.
Илья Легостаев: «Полагаю, это тот случай, когда к выводам лучше прислушаться. Потому, что ученые из Японии знали о смартфонах и гаджетах гораздо раньше, чем все остальные», – подытоживает в беседе с НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.