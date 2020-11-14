В России не будут ограничивать строительство из-за коронавируса

«Жизнь показала, что те регионы, которые не ввели ограничения, сегодня у них стройка почти не упала или упала минимально. Два региона - Москва и Московская область - из-за большой концентрации населения и большого роста заболеваемости вынуждены были ввести ограничения, и мы видим, что самый большой провал по жилью произошел именно в этих регионах», - заявил Хуснуллин.

По его словам, из-за введения ограничений произошел отток мигрантов, которые после коронавирусных санкций в сфере строительства не могут вернуться к работе. В результате страна столкнулась с кадровой проблеме в строительстве.

«И сейчас у нас набирает угрожающие масштабы проблема нехватки трудовых ресурсов», - отметил чиновник.

Хуснуллин заявил, что правительство ведет поиск решения, которое позволит мигрантам, необходимым для работы на стройплощадках, точечно въезжать в страну.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что нужно разделять два понятия численность населения и естественный прирост населения.

«Численность населения складывается из трех компонентов: рождаемость, смертность, миграция. Миграция в зависимости от ситуации может существенно менять арифметику. Некоторые ученые предлагают в качестве рабочей силы завезти в Россию 10-20 миллионов китайских граждан, население тогда резко вырастет», - отметил эксперт.

