Россиянам предложили поработать за мигрантов
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил компенсировать сокращение числа мигрантов вахтовыми рабочими.
По данным МВД, число трудовых мигрантов в России сократилось почти на четверть по сравнению с сентябрем 2019 года. По данным ведомства на 30 сентября 2020 года в стране трудились более 1 млн 795 тысяч иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тысяч — 22,5%), пишут «Известия».
Парламентарий сообщил, что сейчас есть дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания. По его словам, острая нехватка строителей ощущается в Татарстане, передает Ura.ru. Нилов полагает, что вахтовые рабочие могли бы решить эту проблему. Подобный опыт можно применить и в Москве, считает депутат.
Ранее сообщалось, что в Москве у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров. Ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и оттока мигрантов.
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