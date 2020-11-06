Россиянам предложили поработать за мигрантов

Парламентарий сообщил, что сейчас есть дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания. По его словам, острая нехватка строителей ощущается в Татарстане, передает Ura.ru. Нилов полагает, что вахтовые рабочие могли бы решить эту проблему. Подобный опыт можно применить и в Москве, считает депутат.

Ранее сообщалось, что в Москве у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров. Ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и оттока мигрантов.

