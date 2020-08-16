В России названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться через месяц. Такое заявление РИА Новости сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Большая часть произведенной вакцины будет направлена на пострегистрационное исследование. Этим объясняется задержка начала массовой вакцинации.

В Центре Гамалеи рассказали о сроках запуска российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — отметил Александр Гинцбург.

Ее срок составит две-три недели или месяц.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V».

Ранее журналист Николай Сванидзе, писатель Сергей Лукьяненко и микробиолог Феликс Ершов высказались в эфире НСН по поводу эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции.


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ФОТО: РИА Новости
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