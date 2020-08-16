В России названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться через месяц. Такое заявление РИА Новости сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Большая часть произведенной вакцины будет направлена на пострегистрационное исследование. Этим объясняется задержка начала массовой вакцинации.