Россиян предупредили, что к зиме могут подорожать билеты на поезда
Билеты в купе и СВ могут подорожать до конца года. Об этом сайту aif.ru заявила профессор, заведующая кафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова.
По её словам, это связано с общей инфляцией в экономике, а также с традиционным увеличением спроса перед новогодними праздниками.
Эксперт отметила, что на росте популярности путешествий железнодорожным транспортом также скажутся ограничения в аэропортах.
«Темпы повышенния будут зависеть от скорости инфляции и мер государственного регулирования, а с окончанием сезона спрос чуть спадет, и цены вернутся к более привычному уровню», - заключила Шаркова.
Ранее стало известно, что «РЖД» намерены внедрить ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
