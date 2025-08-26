Россиян предупредили, что к зиме могут подорожать билеты на поезда

По её словам, это связано с общей инфляцией в экономике, а также с традиционным увеличением спроса перед новогодними праздниками.

Эксперт отметила, что на росте популярности путешествий железнодорожным транспортом также скажутся ограничения в аэропортах.

«Темпы повышенния будут зависеть от скорости инфляции и мер государственного регулирования, а с окончанием сезона спрос чуть спадет, и цены вернутся к более привычному уровню», - заключила Шаркова.

Ранее стало известно, что «РЖД» намерены внедрить ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

