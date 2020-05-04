Названы главные туристические направления после коронавируса
Несколько стран, наиболее зависящих от въездного пляжного туризма, готовятся открыть границы для туристов, считает политолог Дмитрий Абзалов. Своим мнение он поделился с агентством «Прайм».
По словам Абзалова, существуют страны, бюджеты которых в большей степени, чем у остальных, формируются за счет доходов от туристической отрасли, в частности летнего пляжного туризма. Такие как Италия, Турция и Греция. Политолог считает, что такие государства готовятся к скорейшему отрытию своих границ. Эксперт отметил, что это произойдет не раньше, чем улучшится ситуация с коронавирусом у потенциальных клиентов.
«Въездной туризм — игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны», — сказал Абзалов.
Политолог считает, что Европа как основной потребитель услуг туриндустрии будет определять ситуацию с въездным туризмом. При этом, считает Абзалов, европейцы не будут рисковать и отрывать границы раньше окончания эпидемии. Он также напомнил о необходимости скорейшей разработки и производства вакцины против коронавируса, пишет Газета.ru.
Абзалов сделал вывод, что туротрасль позже остальных выйдет из кризиса в связи с COVID-19.
Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, как туристические компании смогут преодолеть временное прекращение регулярных и чартерных рейсов.
«Необходимость ограничительных мер во всем мире мы понимаем, и будем корректировать текущие планы, а планирование летнего сезона будет осуществляться позднее. В данной ситуации компании занимаются оптимизацией, прежде всего, своих расходов. Меры поддержки, которые озвучены правительством, однозначно будут помогать туристической отрасли пройти этот непростой период. Но, в качестве дополнительные меры поддержки, туротрасль очень ожидает не налоговой отсрочки, а налоговых каникул. Потому что именно по этой статье происходят максимальные затраты», – сказал он.
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