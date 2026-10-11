Сбой в Рунете затронул новые сервисы

По данным «Сбой.рф», пользователи «Авто.ру», «Ростикс», «Лента», «Юрент», «Кинопоиск» и «Яндекс Еда» сталкиваются с трудностями при загрузке приложений и веб-страниц, а также не могут провести оплату заказов и услуг. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее НСН сообщал о перебоях в работе приложений «Магнита», Fix Price, «Вкусно — и точка» и ряда других, а Тelegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что в ночь на 11 октября ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире.



