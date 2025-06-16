Правоохранители стали основными коррупционерами в России из-за низких зарплат

Самые непрозрачные сферы с точки зрения коррупции – это ЖКХ, строительство и сфера IT, заявил НСН Кирилл Кабанов.

В России основные коррупционеры - это низовые чиновники, правоохранители, так как заработная плата очень низкая и не растет, заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Число выявленных коррупционных преступлений в России в первом квартале 2025 года выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру. Так, за первый квартал 2025-го зафиксировали на 24% больше коррупционных правонарушений - 15 458. Большинство (60,9%) всех подобных преступлений, зарегистрированных за первый квартал — взятки, их число выросло на 29%. Кабанов уверен, что масштабы коррупции сегодня угрожают национальной безопасности.

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«Этот процесс был прогнозируемый, потому что с начала ковида все контрольные мероприятия были уменьшены. Сегодня проблема противодействию коррупции ушла на второй план. Очевидно, что любые контрольные мероприятия мешают в неординарных ситуациях. У нас есть предпосылки для низовой коррупции. По статистике, у нас основные коррупционеры сегодня – это низовые чиновники, правоохранители, где заработная плата очень низкая и не растет», - рассказал он.

Также Кабанов назвал самые непрозрачные сферы, в которых активно процветает коррупция.

«Если говорим о глобальной коррупции, о бизнес-коррупции, основные средства у нас сегодня в бюджете. Контроль за финансированием, включая национальные проекты, вызывает вопросы. Сегодня коррупция становится угрозой национальной безопасности. Самые непрозрачные сферы – это ЖКХ, строительство. Но на первом месте сегодня сфера IT, где действуют искусственные интеллекты и прочее. Проекты все в этой отрасли безумно дорогие, а куда они ведут, это вопрос. Остаются также вопросы к закупкам, импортозамещению, очень сложно контролировать эти процессы», - объяснил собеседник НСН.

Коррупция - повсеместное явление, которое невозможно искоренить. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая с лекцией в ходе Петербургского международного юридического форума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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