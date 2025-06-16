В России основные коррупционеры - это низовые чиновники, правоохранители, так как заработная плата очень низкая и не растет, заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Число выявленных коррупционных преступлений в России в первом квартале 2025 года выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру. Так, за первый квартал 2025-го зафиксировали на 24% больше коррупционных правонарушений - 15 458. Большинство (60,9%) всех подобных преступлений, зарегистрированных за первый квартал — взятки, их число выросло на 29%. Кабанов уверен, что масштабы коррупции сегодня угрожают национальной безопасности.