«Коррупция и миллиарды»: В отрасли не поддержали ипотеку для госслужащих под 12%

«Это кроме распространения коррупции никакого результата не даст, потому что у нас огромное количество госслужащих. Почти миллион человек. Все эти люди захотят получить себе фиксированную ставку в 12%. Вопрос, кому давать и кто будет решать, кому давать. Здесь не банки будут решать. Когда мы говорим о банках, там есть четкие критерии – источники дохода, например. Это просто путь к тому, чтобы озолотиться тем, кто будет принимать это решение. Госслужащим нужно платить нормальную зарплату, а все остальное – коррупция чистой воды», - отметила она.

По ее словам, государству потребуются миллиарды, чтобы компенсировать банкам такие льготы для госслужащих.

«При этом рыночная ставка по ипотеке у нас не так давно еще была 8-9%, кому-то зафиксируют на 12%, а по рынку снижение будет, и что делать тогда? Это популизм чистой воды. У нас бюджет сейчас и так трещит, расходов полно на все. Разница между 12 и 28% - это не такие маленькие деньги, это миллиарды. Больше всего сейчас на рынок недвижимости влияет девальвация рубля, работает фактор страха, люди вкладывают в недвижимость, так как ценность «бумажек» падает. Это разгоняет цены, поэтому пусть чиновники занимаются не экспериментами, а борются с инфляцией», - заключила собеседница НСН.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин рассказал «Радиоточке НСН», что, несмотря на очень существенный рост ключевой ставки, россияне не стали отказываться от ипотеки. По его словам, в октябре 2024 года наблюдалось небольшое снижение выдачи ипотеки всего на 1-2%. Драйвером при этом осталась семейная ипотека.

