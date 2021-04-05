В России нашли способ борьбы с превышением скорости на дорогах

В настоящее время водителям о снижении скорости в непогоду «говорят» стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч.

Согласно правилам дорожного движения, превышение рекомендуемой скорости никак не наказывается. Проблему хотят решить внедрением электронных дорожных знаков переменной информации «Ограничение максимальной скорости», которые в соответствии с изменениями погоды смогут корректировать данные об ограничениях скоростного режима и воспроизводить их на электронном табло.

Для фиксации нарушения предлагается использовать сразу три дорожные камеры. На снимок попадет как изображение машины и госномер, так и сам знак переменной информации.

Весной автовладельцам трудно сохранить госномера в чистоте, однако сильно загрязненные номерные знаки являются нарушением правил дорожного движения.

При этом грязные номера не избавляют автовладельца от штрафов, например, за превышение скорости. Современные системы фотовидеофиксации могут распознавать номера машин, даже если они полностью покрыты грязью.

