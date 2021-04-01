Большинство автомобилистов хотят сами выбирать риски при страховании машины
Большинство автомобилистов — 86% —хотели бы самостоятельно выбирать перечень рисков, страхуя транспортное средство (ТС) по КАСКО. Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах».
Опрос был проведен в официальном аккаунте компании в Instagram в марте.
Выяснилось, что защитить авто от угона хотели бы 33% опрошенных, столько же предпочли бы компенсировать средства от ущерба при ДТП по собственной вине, чуть меньше (19%) — по вине третьих лиц. Некоторые участники опроса (15%) включили бы в страховое покрытие риск полной гибели автомобиля.
На вопрос о дополнительных опциях, которыми респонденты хотели бы пользоваться, почти треть (31%) ответили, что предпочитают услугу такси или каршеринга на время ремонта собственного автомобиля, 28% - услугу выезда эксперта на место ДТП. Воспользоваться технической помощью на дороге хотела бы четверть (25%) опрошенных, ещё 15% проголосовали за услугу страхования личных вещей в автомобиле.
«Мы внимательно отслеживаем тенденции в сфере страхования, чтобы своевременно реагировать на новые запросы. В последнее время мы наблюдаем рост спроса на продукты-конструкторы — автовладельцы хотят самостоятельно выбирать необходимые опции защиты. Проанализировав ситуацию, мы предложили клиентам уникальную программу «Экспресс КАСКО», которую уже высоко оценили многие наши клиенты», — рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
Полис КАСКО позволяет защитить автомобиль при ДТП, повреждении транспортного средства и возместить ущерб при угоне. Максимальное покрытие — опция дорогостоящая, поэтому автовладельцы имеют возможность самостоятельно выбирать перечень необходимых рисков. Для этого «Ингосстрах» предлагает воспользоваться продуктом «Экспресс КАСКО», работающим по принципу «конструктора»: выбрать можно как один из возможных рисков, так и практически любое сочетание или максимальное наполнение. Для ряда автомобилей доступно заключение договора без осмотра.
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