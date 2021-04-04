Эксперт: грязный номер на автомобиле не способен обмануть дорожную камеру

При этом грязные номера не избавляют автовладельца от штрафов, например, за превышение скорости. По словам эксперта, современные системы фотовидеофиксации могут распознавать номера машин, даже если они полностью покрыты грязью. С этим справляется нейросеть, которая сопоставляет модель и марку автомобиля с базой данных всех зарегистрированных транспортных средств.

При этом, если на загрязненном номерном знаке различается рельеф символов, то камера прочитает номер при помощи встроенной инфракрасной подсветки, позволяющей камере «видеть» и в темноте.

Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС и рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» разрабатывают законопроект, по которому на все российские автомобили установят датчики, собирающие в онлайн-режиме данные о движении и состоянии водителя, пишет газета «Коммерсант».

