В России найден очередной полковник-миллиардер
Найден экс-сотрудник МВД России с миллиардным состоянием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве, занимавшем должность официального представителя МВД России в Абхазии. До этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В 2015 году Терентьев уволился из правоохранительных органов.
Сейчас бывший сотрудник МВД живет во Франции. Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 миллионов рублей, несколькими особняками на территории Монако и Франции. У его родителей апартаменты за 80 миллионов рублей. Также у Терентьева есть частный вертолет и автомобиль Bentley.
Генпрокуратура России занимается изучением этой информации.
Экс-полковник Дмирий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по делу о взятках. В квартире его родственницы при обыске нашли наличные деньги в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. Вину он не признал, а возбужденные против него уголовные дела называл фейковыми. Бывшего сотрудника МВД приговорили к 12,5 годам лишения свободы.
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