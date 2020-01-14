Пассажир с юмором. Авторитет о тюремном будущем экс-полковника Захарченко

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что такая реакция Захарченко в ответ на подобные заявления в тюремных условиях объяснима.

«Я несколько изменил о полковнике Захарченко свое мнение. Я прочитал с ним очень подробное интервью и пришел к выводу, что пассажир-то с чувством юмора! Если он долбанул этого “опущенного”, то значит было за что. Что касается самих этих лагерных гомосексуалистов, то ситуация какая? Они лишены права голоса. Не обязательно их там будут насиловать. “Опущенный” – не значит действующий гомосексуалист. Это именно низшая каста, пониженный статус. Но этот статус подразумевает ряд каких-то вещей: грязные работы, мытье туалета, уборка, ”на атасе” они должны стоять, когда другие заключенные телевизор смотрят после отбоя. И они лишены права голоса», - заявил он.

По словам Орского, чтобы приобрести такой пониженный социальный статус, недостаточно просто воспользоваться вещью человека из низшей тюремной касты. Писатель заверил, что бывший полковник Захарченко находится в безопасности.

«Опять же, это ментовская зона! Я не знаю, как у них с этим. Ну, как они должны там жить… по идее, казарма: полковники, лейтенанты, капитаны. Кем они были на свободе, там, может быть, и выстраивается их иерархия. Или я ошибаюсь, и они живут по лагерным понятиям. А если они живут по лагерным понятиям, с чего это на подпольного миллионера будет открывать рот какой-то “петух”?! Вот он ему и дал по мусалам. Вы понимаете, чтобы такой статус распространился на человека, не обязательно на полковника Захарченко, должны быть произведены некие физиологические действия. Они могут быть либо реальные, либо символические», - заключил собеседник НСН.

Ранее экс-полковника МВД Захарченко признали опасным для окружающих. Он получил статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил НСН, что подобная секретная информация должна быть обнародована, иначе у человека нет шансов её опровергнуть.

