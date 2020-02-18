Экс-полковник МВД Захарченко решил стать кочегаром в колонии

Напомним, Дмитрий Захарченко отбывает наказание в мордовской колонии № 5 — это учреждение занимается «перевоспитанием» экс-сотрудников МВД и прокуратуры. Как напоминает ФедералПресс, Экс-полковник был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взяток. После задержания Захарченко в квартире его родственницы при обыске нашли наличные деньги в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. Вину он не признал, а возбужденные против него уголовные дела называл фейковыми.

Захарченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Ранее НСН писала, что бывший полковник МВД снова стал участником потасовки в мордовской исправительной колонии №5. Захарченко рассказал адвокату, что 9 января так называемый обиженный напал на него, экс-полковник, защищаясь, оттолкнул его. После этого на зачинщика драки напали остальные заключенные и избили его.

Однако когда на место ЧП прибыли надзиратели, участники драки единогласно заявили, что «обиженного» избивал лично Захарченко. Сам экс-полковник рассматривает эту ситуацию как провокацию, которая направлена на возбуждение против него нового уголовного дела.



