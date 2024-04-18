«Жены – двигатель диспансеризации»: После 49 лет мужчинам стоит чаще посещать уролога

Минздрав направил в регионы методические рекомендации о том, как проводить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения, пишет «Коммерсант». Женщин и мужчин 18–49 лет предлагается разделять на три группы — в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития. Однако Убогий усомнился в том, что мужчины старше 49 лет не нуждаются в диспансеризации.

«Диспансеризация – вещь хорошая. Но странно, что мужской возраст, как и женский ограничен 49 годами. Мне кажется, надо включать другие возрастные категории, наибольшие риски здоровья у мужчин начинаются с 50 лет. Главная цель диспансеризации – раннее выявление онкологии. Риски мужской онкологии как раз вступают в силу с 50 лет. Если молодого мужчину ничего не беспокоит, все хорошо в жизни и в постели, особенной нужды обследоваться без показаний я не вижу. Но с 50 лет все меняется кардинально, с этого момента важно ежегодно уролога посещать и анализы сдавать. В семьях обычно здоровьем больше озабочены жены, хорошие жены отправляют мужей на обследования к урологу и являются главным двигателем мужской диспансеризации», - сказал он.