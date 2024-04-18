«Жены – двигатель диспансеризации»: После 49 лет мужчинам стоит чаще посещать уролога
Мужчины редко обращаются к врачу без явного недомогания, рассказал НСН уролог Андрей Убогий.
Мужчины молодого возраста не нуждаются в регулярной проверке репродуктивной системы, рассказал в беседе с НСН заслуженный врач Калужской области хирург-уролог Андрей Убогий.
Минздрав направил в регионы методические рекомендации о том, как проводить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения, пишет «Коммерсант». Женщин и мужчин 18–49 лет предлагается разделять на три группы — в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития. Однако Убогий усомнился в том, что мужчины старше 49 лет не нуждаются в диспансеризации.
«Диспансеризация – вещь хорошая. Но странно, что мужской возраст, как и женский ограничен 49 годами. Мне кажется, надо включать другие возрастные категории, наибольшие риски здоровья у мужчин начинаются с 50 лет. Главная цель диспансеризации – раннее выявление онкологии. Риски мужской онкологии как раз вступают в силу с 50 лет. Если молодого мужчину ничего не беспокоит, все хорошо в жизни и в постели, особенной нужды обследоваться без показаний я не вижу. Но с 50 лет все меняется кардинально, с этого момента важно ежегодно уролога посещать и анализы сдавать. В семьях обычно здоровьем больше озабочены жены, хорошие жены отправляют мужей на обследования к урологу и являются главным двигателем мужской диспансеризации», - сказал он.
В свою очередь врач акушер-гинеколог, репродуктолог, клиники репродукции и генетики NGC Виктор Владимиров заявил, что новая мера Минздрава поможет решить демографический вопрос.
«Из-за низкой информированности средний возраст рождения первого ребенка постоянно поднимается. Сегодня в России он приближается к 30 годам, в крупных городах превысил 30. При этом верхняя граница оптимального возраста деторождения, 35 лет, приближается. Окно, когда нужно успеть родить необходимое количество детей, сокращается. Поэтому идея о диспансеризации, оценке состояния здоровья важна. При этом о женском репродуктивном здоровье важно информировать не только женщин, но и мужчин, которые тоже принимают решение о рождении ребенка. Чем меньше возраст пациента и лучше состояние его репродуктивной системы, тем реже нужно проводить диспансеризацию, допустим. Обследование может уберечь от разнообразных проблем вплоть до предотвращения ранней преждевременной смерти», - пояснил собеседник НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» осудила деление людей по состоянию репродуктивного здоровья. Она также добавила, что россияне вряд ли оценят обязательную диспансеризацию.
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