Более 50 участника ячейки запрещённого АУЕ выявлены в Туве
Более 50 участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано в России экстремистским и запрещено) привлечены к ответственности в Туве. Их выявили в ходе совместной операции Следственный комитет и Федеральная служба безопасности.
Всего из 52 участников движения 46 арестованы, информирует Центр общественных связей ФСБ. В ходе оперативной разработки подтверждён факт создания организованного преступного сообщества. Его участники контролировали межрегиональные каналы незаконного оборота наркотиков, занимались рэкетом и «крышевали» автоперевозки между регионами.
В ФСБ особо отметили, что в деятельность преступного сообщества активно вовлекались подростки. По данным Следственного комитета, лидеру структурного подразделения организации в Туве покровительствовал так называемый вор в законе Руслан Гегечкори.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на СК РФ, на сегодня возбуждены уголовные дела уже по восьми статьям Уголовного кодекса. В суд направлены первые уголовные дела в отношении 16 обвиняемых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru