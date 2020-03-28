В России начали действовать ограничения по борьбе с коронавирусом
В регионах России вступили в силу ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
С 28 марта прекратили работу организации общественного питания – кафе и рестораны, закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры и театры, музеи и другие учреждения культуры. Большинство школ, вузов и ссузов ведут дистанционное обучение.
Введены ограничения на проведения массовых мероприятий. Так, в Чечне и Карачаево-Черкессии запрещена организация свадебных торжеств и банкетов. В Карелии прекращена работа общественного транспорта.
Волонтеры, соцработники помогают пожилым, маломобильным и другим гражданам из групп риска соблюдать режим самоизоляции – приобретают и доставляют медикаменты и продукты.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19 и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В столице на этот период закрыты парки, торговые центры, предприятия общепита, театры и музеи. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал другим регионам учесть опыт Москвы и распространить его в субъектах.
Ранее НСН рассказала, как будет работать почта и другие службы в стране на вынужденных каникулах. Так, гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщил, что на несколько дней закрываются все отделения, кроме работающих круглосуточно. На доставке пенсий и пособий это никак не отразится, - заверил Акимов, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос увеличения сроков хранения отправлений до 60 дней.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- СМИ предупредили о возможном запрете на передвижения по России
- Минздрав выпустил обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом
- Коронавирус: новые жертвы и финансовые послабления
- СМИ: В США острая нехватка золота
- В России начали действовать ограничения по борьбе с коронавирусом