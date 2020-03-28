В России начали действовать ограничения по борьбе с коронавирусом

Введены ограничения на проведения массовых мероприятий. Так, в Чечне и Карачаево-Черкессии запрещена организация свадебных торжеств и банкетов. В Карелии прекращена работа общественного транспорта.

Волонтеры, соцработники помогают пожилым, маломобильным и другим гражданам из групп риска соблюдать режим самоизоляции – приобретают и доставляют медикаменты и продукты.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19 и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В столице на этот период закрыты парки, торговые центры, предприятия общепита, театры и музеи. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал другим регионам учесть опыт Москвы и распространить его в субъектах.

Ранее НСН рассказала, как будет работать почта и другие службы в стране на вынужденных каникулах. Так, гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщил, что на несколько дней закрываются все отделения, кроме работающих круглосуточно. На доставке пенсий и пособий это никак не отразится, - заверил Акимов, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос увеличения сроков хранения отправлений до 60 дней.

