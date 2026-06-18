В ООН осудили атаку БПЛА на автобус с детьми под Брянском
В Организации Объединенных Наций осуждают атаки против гражданского населения и нежилой инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Так представитель международной организации отреагировал на удар беспилотного летательного аппарата по автобусу с детьми в Брянской области. «Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — указал он.
Дюжаррик отметил, что ООН известно о сообщениях, касающихся предполагаемой атаки беспилотника на транспортное средство. Он не стал сообщать, кому принадлежал беспилотник.
Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с белорусскими детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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