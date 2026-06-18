Лавров ответил Киеву на угрозы Крыму
Российские власти работают над «противоядием» от беспилотных летательных аппаратов Украины, заявил журналисту Павлу Зарубину министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Так глава МИД прокомментировал угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова в отношении Крыма. По его словам, ВСУ изолируют российский полуостров с помощью беспилотников. «На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности — ему освоиться надо», — указал Лавров.
Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что Киев планирует полностью изолировать Крым от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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