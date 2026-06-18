Лавров ответил Киеву на угрозы Крыму

Российские власти работают над «противоядием» от беспилотных летательных аппаратов Украины, заявил журналисту Павлу Зарубину министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Так глава МИД прокомментировал угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова в отношении Крыма. По его словам, ВСУ изолируют российский полуостров с помощью беспилотников. «На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности — ему освоиться надо», — указал Лавров.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что Киев планирует полностью изолировать Крым от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:УкраинаКрымМИД РФСергей Лавров

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