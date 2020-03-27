Всё закрыто. Зайдите через неделю - коронавирус правит миром

Распространить ограничительные меры, принятые против коронавируса в Москве и Подмосковье, на всю территории России призвал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит «Интерфакс», решения жесткие, но неизбежные, и к ним стоит отнестись серьезно и ответственно. Коронавирус «приходит из поездок» и заражения происходят в людных местах, - сказал премьер, призвав всех граждан России отказаться от развлечений и поездок в ближайшую неделю и оставаться в своих домах. Ранее Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, чтобы минимизировать социальные контакты.

В Москве и Подмосковье уже закрыто все или почти все – от стадионов до парикмахерских. Закрываются и объекты розничной торговли, за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Продолжат работу аптеки и аптечные пункты, а также точки, где можно приобрести продовольственные товары и отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Впрочем, есть и некоторые исключения: если, к примеру, сеть гипермаркетов товаров для дома с синим и желтым корпоративными цветами закрывается на всю выходную неделю, то на сайте сети гипермаркетов товаров для ремонта с черно-зеленым логотипом всплывающее окно гласит: «Все магазины открыты и работают по обычному графику. Ждем вас!»

Общественный транспорт, хотя и с некоторыми ограничениями, в столичной агломерации продолжает функционировать. В отличие от Карелии, которая первой среди всех российских регионов ввела беспрецедентную меру – остановку движения всего общественного транспорта за исключением такси. Запрет на его работу продлится с 29 марта по 4 апреля. «Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», - сказал глава региона Артур Парфенчиков в обращении к населению республики. Он указал, что за последние две недели в Карелию из-за рубежа вернулось около 10 тысяч местных жителей, многие из которых не перешли в режим самоизоляции.

И чтобы ходить было некуда в принципе, будет закрыта и почта. Гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщил, что на несколько дней закрываются все отделения, кроме работающих круглосуточно. На доставке пенсий и пособий это никак не отразится, - заверил Акимов, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос увеличения сроков хранения отправлений до 60 дней.

Ограничивается и авиасообщение внутри страны. Компания «Победа» с 1 апреля на два месяца приостанавливает выполнение регулярных рейсов по всем направлениям, а не только зарубежным, - сообщила журналистам представитель компании. Всем пассажирам отмененных рейсов «Победа» обещает вернуть деньги на счет в личном кабинете. Авиасообщение России с другими странами уже закрыто с этого дня распоряжением главы правительства.

Дом, милый дом…

