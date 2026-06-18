Зеленский пытался поцеловать Мелони в губы на саммите G7
Украинский президент Владимир Зеленский пытался поцеловать главу правительства Италии Джорджу Мелони в губы, сообщают «Известия».
Это произошло при встрече на полях саммита G7. На кадрах видно, что лидер Украины обратил внимание на приближающуюся к нему Мелони в момент, пока стоял, держась за руки с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.
Когда премьер-министр остановилась возле украинского лидера, он резко повернулся к ней. Глава правительства, приобняв Зеленского, хотела поприветствовать его поцелуем в щеку, однако он дважды попытался склониться к ее губам.
Мелони стала избегать зрительного контакта с президентом и спешно удалилась с места событий.
Ранее президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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