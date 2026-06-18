Власти РФ предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%

По данным агентства, высвободившиеся объемы бензина планируется направить на обеспечение сельхозпроизводителей и других социально значимых категорий.

Ожидается, что новый норматив будет действовать в течение трех месяцев – с июля по сентябрь. При этом требования по обязательным продажам дизельного топлива на бирже менять не планируется.

Тем временем, бензин и дизтопливо подорожали в России на 66 копеек за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

