Власти РФ предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%
Российские профильные ведомства совместно с нефтяными компаниями готовят инициативу о временном снижении норматива биржевых продаж топлива с 15 до 10% от объема производства, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, высвободившиеся объемы бензина планируется направить на обеспечение сельхозпроизводителей и других социально значимых категорий.
Ожидается, что новый норматив будет действовать в течение трех месяцев – с июля по сентябрь. При этом требования по обязательным продажам дизельного топлива на бирже менять не планируется.
Тем временем, бензин и дизтопливо подорожали в России на 66 копеек за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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