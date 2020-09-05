В России начали действовать новые правила оформления ОСАГО

Указание ЦБ РФ дополняет поправки, которые были внесены в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, начавшие действовать с 24 августа.

Теперь при определении стразового тарифа компании учитывают семейное положение, наличие детей и другие факторы каждого водителя. При этом такие дискриминирующие факторы, как национальность, раса, языковая принадлежность исключены Центробанком из списка критериев для определения величины страховки по ОСАГО.

Мнение, согласно которому ОСАГО становится полноценным страховым продуктом, разделяет координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Хороших водителей большинство, 70%, и хорошие водители получат скидки. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много», - отметил Шкуматов в эфире НСН.



