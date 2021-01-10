В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
В России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег. Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», сообщает РИА Новости.
Финансово-надзорные органы будут жестче контролировать денежные операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, почтовых переводов - на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов – также на 100 тыс. рублей.
Тенденция на усиление финансового контроля за оборотом наличных денег у россиян продолжится в следующем году. В поле зрения проверяющих попадут сделки с недвижимостью при расчете наличными на сумму свыше трех миллионов рублей, дополняет RT.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, с чем связан запрет анонимных кошельков.
«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.
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