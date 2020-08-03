Запрет анонимных кошельков объяснили наркотиками и терроризмом

«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.

Он не увидел проблемы с пополнение транспортных карт. «Конечно, это задело транспортные карты. Но один раз идентифицировавшись в электронном кошельке, можно без проблем пополнять транспортную карту. Более того, все транспортные карты, которые касаются льготных категорий физических лиц, давно идентифицированы», - указал эксперт.

Стопроцентной гарантии от анонимных транзакций запрет не дает. «Формально теперь можно отследить все транзакции. Но может быть 30 «прокладок», когда с одного неидентифицированного кошелька переводят на второй, на третий, на пятый, десятый. Но тут надо сравнивать стоимость такой операции и ее эффекта», - заключил собеседник НСН.

Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН выразил уверенность в скором внедрении распознавания лиц при платежах.

