Запрет анонимных кошельков объяснили наркотиками и терроризмом
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в эфире НСН объяснил причины введения запрета.
Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле, чем и объясняется запрет на их анонимное пополнение, рассказал в эфире НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
В России 3 августа вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными, в некоторых регионах он распространяется и на транспортные карты. Ограничения вводятся из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или интернет. Запрет распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов вне зависимости от их назначения, то есть он касается и значительного числа транспортных карт, карт школьников и тому подобного.
«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.
Он не увидел проблемы с пополнение транспортных карт. «Конечно, это задело транспортные карты. Но один раз идентифицировавшись в электронном кошельке, можно без проблем пополнять транспортную карту. Более того, все транспортные карты, которые касаются льготных категорий физических лиц, давно идентифицированы», - указал эксперт.
Стопроцентной гарантии от анонимных транзакций запрет не дает. «Формально теперь можно отследить все транзакции. Но может быть 30 «прокладок», когда с одного неидентифицированного кошелька переводят на второй, на третий, на пятый, десятый. Но тут надо сравнивать стоимость такой операции и ее эффекта», - заключил собеседник НСН.
Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН выразил уверенность в скором внедрении распознавания лиц при платежах.
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