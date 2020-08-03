Запрет анонимных кошельков объяснили наркотиками и терроризмом

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в эфире НСН объяснил причины введения запрета.



Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле, чем и объясняется запрет на их анонимное пополнение, рассказал в эфире НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

В России 3 августа вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными, в некоторых регионах он распространяется и на транспортные карты. Ограничения вводятся из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или интернет. Запрет распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов вне зависимости от их назначения, то есть он касается и значительного числа транспортных карт, карт школьников и тому подобного.

Запрет анонимно пополнять электронные кошельки борьбе с преступностью не поможет

«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.

Он не увидел проблемы с пополнение транспортных карт. «Конечно, это задело транспортные карты. Но один раз идентифицировавшись в электронном кошельке, можно без проблем пополнять транспортную карту. Более того, все транспортные карты, которые касаются льготных категорий физических лиц, давно идентифицированы», - указал эксперт.

Стопроцентной гарантии от анонимных транзакций запрет не дает. «Формально теперь можно отследить все транзакции. Но может быть 30 «прокладок», когда с одного неидентифицированного кошелька переводят на второй, на третий, на пятый, десятый. Но тут надо сравнивать стоимость такой операции и ее эффекта», - заключил собеседник НСН.

Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН выразил уверенность в скором внедрении распознавания лиц при платежах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ДеньгиПлатежиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры