Экономисты: миллионы россиян могут потерять работу из-за «антиотмывочного закона»

Россияне, получающие зарплату в конвертах, могут стать безработными из-за расширенного списка операций с деньгами, которые будут контролировать финансовые органы, сообщает Ura.ru.

Экономист Виталий Калугин в беседе с агентством заявил, что «антиотмывочный закон» направлен, в первую очередь, против предприятий малого бизнеса, которые находятся в «сером секторе», так как платить «серую» зарплату коллективу из 150 человек нецелесообразно.

Политолог и экономист Никита Масленников, в свою очередь, отметил, что правительство борется с незаконным обналичиванием средств и неформальной занятостью, однако большинство россиян эти меры на себе не ощутят. При этом эксперт считает, что пострадают предприятия сферы обслуживания и игрового сектора, а также компании, не оформляющие своих сотрудников официально.

По оценке Калугина, речь может идти о пяти-шести миллионах граждан.

Ранее председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, что «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступает в России в силу с 10 января 2021 года. Под контроль финансовых органов попадут любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, а также денежные почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных услуг за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей, операции по договорам лизинга и ставки в азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей.

