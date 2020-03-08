В России начали действовать новые полисы ОСАГО

С 8 марта в России изменился формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

У автовладельцев появилась возможность на обратной стороне ОСАГО указать данные каско. «Двойной» полис будет доступен как в бумажном, так и в электронном формате, сообщает РИА Новости

В новом полисе ОСАГО предусмотрены риски повреждения или утраты (гибели) транспортного средства (ТС) . Кроме того, документ может включать франшизу (не более 20 процентов) от страховой суммы.

Отмечается, что должны совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования, так как срок действия ОСАГО и каско истекает одновременно.

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Теперь автовладелец может отказаться от добровольного страхования, оставив договор обязательного автострахования.

Ранее глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что россияне обращаются к услугам недобросовестных лиц из-за высоких тарифов страховщиков.

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