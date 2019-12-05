Депутат: Поводов для резкого повышения тарифов ОСАГО нет
Глава думского комитета в эфире НСН не исключил повышение стоимости полиса ОСАГО в 2019 году, но заверил, что резкого скачка тарифа не будет.
Тарифы по ОСАГО в России не вырастут на 30%, как сообщалось ранее. Данную информацию опровергли в Госдуме. Тем не менее, вероятность повышения тарифов до конца текущего года сохраняется.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Aнaтолий Aксaков в эфире НСН сказал, что нет никаких предпосылок к резкому росту тарифов.
«Только что на прошедших парламентских слушаниях страховщики, правительство, Банк России и общество автолюбителей заявили, что повышение тарифов по ОСАГО на 30% невозможно в рамках существующего законодательства и нормативного регулирования тарифов Банка России. Никаких предпосылок ни законодательных, ни нормативных, ни объективных для столь резкого скачка нет. Эту информацию можно оценить только как вброс для нагнетания. Даже если тарифы и увеличатся, то не более чем на 5% в текущем году. Пока, к счастью, они снижаются», - сказал глава думского комитета.
Ранее газета «Известия», ссылаясь на Российский союз автостраховщиков, распространила информацию об увеличении стоимости полиса ОСАГО почти на треть.
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