Депутат: Поводов для резкого повышения тарифов ОСАГО нет

Тарифы по ОСАГО в России не вырастут на 30%, как сообщалось ранее. Данную информацию опровергли в Госдуме. Тем не менее, вероятность повышения тарифов до конца текущего года сохраняется.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Aнaтолий Aксaков в эфире НСН сказал, что нет никаких предпосылок к резкому росту тарифов.