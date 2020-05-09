В России началась онлайн-акция «Бессмертный полк»

Участники «построены» в движущиеся под песни военных лет колонны. В каждой из них можно наблюдать фотографию участника Великой Отечественной войны и фото его родственника, который и принимает участие в акции в память о героях своей семьи.

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) открыл 8 мая сервис «Бессмертный полк онлайн», который будет функционировать до 12 мая. На портале жить.рф можно получить уникальный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны в акции «Бессмертный полк», сообщает НСН. Присоединиться к акции может каждый желающий.

Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что более 80% россиян поддержали проведение акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Кроме того, 93% респондентов считают День Победы общим праздником для всех россиян.







