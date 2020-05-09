В России началась онлайн-акция «Бессмертный полк»
В России стартовала онлайн-акция «Бессмертный полк». Впервые мероприятие проводится в подобном формате из-за ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Акция начнется в 11.00 по местному времени каждого российского региона.
Участники «построены» в движущиеся под песни военных лет колонны. В каждой из них можно наблюдать фотографию участника Великой Отечественной войны и фото его родственника, который и принимает участие в акции в память о героях своей семьи.
Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) открыл 8 мая сервис «Бессмертный полк онлайн», который будет функционировать до 12 мая. На портале жить.рф можно получить уникальный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны в акции «Бессмертный полк», сообщает НСН. Присоединиться к акции может каждый желающий.
Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что более 80% россиян поддержали проведение акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Кроме того, 93% респондентов считают День Победы общим праздником для всех россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
165 тыс.+-22 926 / сут.
Умерли
1 827+104 / сут.
Выздоровели
31 916+5 308 / сут.
- В Госдуме не оценили новые условия США продления договора по СНВ
- Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» попала с коронавирусом в Коммунарку
- США высказались об условиях продления договора СНВ-3
- В Москве выявлено 5667 новых случаев заболевания коронавирусом
- Более 100 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru