ВЦИОМ: Более 80% россиян поддержали проведение акции «Бессмертный полк» онлайн
Подавляющее большинство россиян, а именно 82%, считают необходимым провести акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн и транслировать фотографии участников войны и их родственников на медиаэкранах страны. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также в ходе исследования выяснилось, что 93% респондентов считают День Победы общим праздником для всех россиян. Мнения о том, что он только для ветеранов, придерживаются лишь 6% опрошенных. Проведение «Минуты молчания» считают обязательным 94% опрошенных. А 69% одобряют акцию с включением фонариков в окнах домов в память о погибших – она состоится в этом году впервые.
Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в России перенесены памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. Однако, как заявил Владимир Путин, 9 мая в Москве и еще в 47 российских городах и зарубежных военных базах состоится парад авиации. Сам президент в этот день возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам, отмечают Известия.
Также глава государства пообещал, что все запланированные на 9 мая мероприятия обязательно состоится позднее, включая парад на Красной площади и акцию Бессмертный полк, напоминает RT.
Между тем, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН напомнил, что президент в России также является Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил и несет ответственность не только за риски для гражданских лиц, но и для военных.
«Российский президент, он еще и Верховный главнокомандующий. Он несет ответственность за решения, которые принимает, исходя из эпидемиологической ситуации в России. Исходя из цифр, которые складываются по стране, надо сказать, что дороже всего здоровье людей, особенно – ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже всем за 90 лет. Конечно, для большинства из них этот – юбилейный – парад был крайним. Но отмечать будем, вне сомнения!» - отметил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам
- ВЦИОМ: Более 80% россиян поддержали проведение акции «Бессмертный полк» онлайн
- Диетологи рассказали, как дезинфицировать продукты и зелень во время коронавируса
- Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось более чем на 10 тысяч
- Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru