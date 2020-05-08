ВЦИОМ: Более 80% россиян поддержали проведение акции «Бессмертный полк» онлайн

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в России перенесены памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. Однако, как заявил Владимир Путин, 9 мая в Москве и еще в 47 российских городах и зарубежных военных базах состоится парад авиации. Сам президент в этот день возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам, отмечают Известия.

Также глава государства пообещал, что все запланированные на 9 мая мероприятия обязательно состоится позднее, включая парад на Красной площади и акцию Бессмертный полк, напоминает RT.

Между тем, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН напомнил, что президент в России также является Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил и несет ответственность не только за риски для гражданских лиц, но и для военных.

«Российский президент, он еще и Верховный главнокомандующий. Он несет ответственность за решения, которые принимает, исходя из эпидемиологической ситуации в России. Исходя из цифр, которые складываются по стране, надо сказать, что дороже всего здоровье людей, особенно – ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже всем за 90 лет. Конечно, для большинства из них этот – юбилейный – парад был крайним. Но отмечать будем, вне сомнения!» - отметил собеседник НСН.

