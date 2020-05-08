Проект #ЖИТЬ запустил акцию «Бессмертный полк онлайн»

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) открывает сегодня сервис «Бессмертный полк онлайн», который будет функционировать до 12 мая. На портале жить.рф можно получить уникальный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны в акции «Бессмертный полк».

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого надо загрузить на сайте проекта фотографию, указать фамилию, имя, отчество родственника, который участвовал в войне, а также оставить свою электронную почту. На указанный адрес и будет направлена ссылка на готовый видеоролик. После этого его можно будет выложить на сайте жить.рф, а также в своих социальных сетях с хэштегом #бессмертныйполконлайн.

Как пояснил автор проекта, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, портал даёт возможность поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией соцсетей. Впервые сервис «Бессмертный полк онлайн» был активирован в 2017 году, к нему уже присоединились более 100 тысяч человек.

В рамках социального интерактивного проекта #ЖИТЬ на сайте жить.рф любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить.

