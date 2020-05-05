«Бессмертный полк» и Mail.ru Group помогут найти родственников неизвестных солдат
В цифровом архиве проекта «Лица Победы» со 2 мая заработала система распознавания лиц Vision. Благодаря компьютерному зрению можно будет найти одних и тех же людей среди всех загруженных снимков, а у родственников ветеранов появится возможность отыскать фотографии с ними. Архив проекта расширит Mail.ru, объединив свои усилия с движением «Бессмертный полк», который передаст собранные фотографии военных лет проекту «Лица Победы».
Он представляет собой первый в мире цифровой архив времен войны, который задействует технологии машинного обучения. Благодаря «Лицам Победы» пользователи со всего мира смогут найти архивные фотографии с членами своей семьи, а также пообщаться с владельцами снимков. Оперативно связаться с другими пользователями можно через Почту Mail.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и Одноклассники.
Напомним, проект «Лица Победы» стартовал в начале марта этого года. Сначала пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии военных лет с изображениями родных и их сослуживцев. А со 2 мая начался второй этап проекта: в архиве заработала система распознавания лиц. А «Бессмертный полк» хранит, среди прочих, и фотографии неизвестных солдат. На сайте движения есть специальный раздел, в который попадают фотографии участников войны, чьи имена владельцам снимков не известны. А теперь, благодаря проекту «Лица Победы», можно будет найти родственников этих героев.
Узнать подробности и стать участником проекта можно на официальной странице архива.
Ранее НСН писала, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» рассказали, что в акции смогут принять участие даже те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Для этого необходимо оставить заявку на одной из площадок: https://2020.polkrf.ru/, https://sber9may.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app.
В анкете регистрации поле, где должна быть фотография, можно оставить пустым. Из формы заявки также исключен пункт, где надо было указывать степень родства с публикуемым героем. Кроме того, не обязательным стало и внесение даты рождения и смерти участника войны.
Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге ветеранов на своих страницах в соцсетях под хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.
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