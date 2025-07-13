Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов

По его словам, демократы создали досье Эпштейна вместе с бывшими главами ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации экс-президента Джо Байдена, которые обманули мир с опровергнутой теорией о «российском следе», информацией о ноутбуке сына Байдена с компрометирующими материалами и другими.

«И теперь мои так называемые «друзья» играют им на руку», - указал Трамп.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

