Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы.
По его словам, демократы создали досье Эпштейна вместе с бывшими главами ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации экс-президента Джо Байдена, которые обманули мир с опровергнутой теорией о «российском следе», информацией о ноутбуке сына Байдена с компрометирующими материалами и другими.
«И теперь мои так называемые «друзья» играют им на руку», - указал Трамп.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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