Эксперт предупредила о росте цен на товары из-за повышения тарифов ЖКХ

Как отметила эксперт, к 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Долгова также напомнила, что Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или введенной в оборот незаконно. В случае реализации инициативы продавцы могут заранее поднять цены на подобные товары для минимизации потерь.

Специалист добавила, что цены в магазинах могут вырасти на фоне увеличения затрат на упаковку, доставку, логистику. Кроме того, некоторые продукты традиционно дорожают в преддверии новогодних праздников.

