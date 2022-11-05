Эксперт предупредила о росте цен на товары из-за повышения тарифов ЖКХ
Россияне могут столкнуться с подорожанием большинства продуктов в магазинах уже к Новому году. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм».
Как отметила эксперт, к 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Долгова также напомнила, что Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или введенной в оборот незаконно. В случае реализации инициативы продавцы могут заранее поднять цены на подобные товары для минимизации потерь.
Специалист добавила, что цены в магазинах могут вырасти на фоне увеличения затрат на упаковку, доставку, логистику. Кроме того, некоторые продукты традиционно дорожают в преддверии новогодних праздников.
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