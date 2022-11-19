Юрист рассказал о новых правилах расчета оплаты ЖКХ

Как отметил эксперт, перерасчет будет осуществляться в 2023 году. Новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению.

«Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами», — указал Оржония.

Например, при оплате за водоотведение по тарифу на общедомовые нужды будет учитываться объем потребления плательщика.

Кроме того, согласно новым правилам, перерасчет платежей за ЖКХ будут проводить по окончании каждого календарного года. Ранее это было возможно лишь при принятии соответствующего решения на общем собрании собственников жилья.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в России повысятся в среднем на 9% с декабря текущего года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

