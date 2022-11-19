Юрист рассказал о новых правилах расчета оплаты ЖКХ
Россияне смогут сэкономить на коммунальных услугах благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, перерасчет будет осуществляться в 2023 году. Новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению.
«Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами», — указал Оржония.
Например, при оплате за водоотведение по тарифу на общедомовые нужды будет учитываться объем потребления плательщика.
Кроме того, согласно новым правилам, перерасчет платежей за ЖКХ будут проводить по окончании каждого календарного года. Ранее это было возможно лишь при принятии соответствующего решения на общем собрании собственников жилья.
Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в России повысятся в среднем на 9% с декабря текущего года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- В Болгарии назвали целью инцидента в Польше дискредитацию идеи переговоров Москвы и Киева
- Юрист рассказал о новых правилах расчета оплаты ЖКХ
- СМИ: Зеленский попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности
- В Перу два человека погибли при столкновении самолета и пожарной машины
- СМИ: Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему
- Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила ракету «Хвасон-17»
- В ВСУ признали, что в Польше могли упасть обломки украинской ракеты
- Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО
- СМИ: На Западе не могут оценить запасы ракет у России
- Рогов сообщил об ударах по складу боеприпасов ВСУ в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru