Гладков: Из-за атак беспилотников в Белгороде поменяли систему оповещения

По его словам, при угрозе атаки включится сирена. Звучать она будет минуту. Затем последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». Когда угрозу снимут, жителей об этом оповестят по громкоговорителю. Новые правила введены с вечера 12 июля.

Глава региона попросил серьезно относиться к оповещениям и уходить в укрытия.

Ранее беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

