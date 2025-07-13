Гладков: Из-за атак беспилотников в Белгороде поменяли систему оповещения
В Белгороде поменяли систему оповещения из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, при угрозе атаки включится сирена. Звучать она будет минуту. Затем последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». Когда угрозу снимут, жителей об этом оповестят по громкоговорителю. Новые правила введены с вечера 12 июля.
Глава региона попросил серьезно относиться к оповещениям и уходить в укрытия.
Ранее беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru