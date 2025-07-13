Мошенники стали вынуждать своих жертв самим звонить аферистам

Это создает у человека ощущение контроля над ситуацией и делает жертву более восприимчивой к манипуляциям. По словам экспертов, позвонив по указанному номеру, жертва попадает в кол-центр злоумышленников. Они говорят, что якобы являются представителями различных ведомств или предприятий и обманом вынуждают людей раскрывать свои личные данные, устанавливать вредоносные программы или предоставлять удаленный доступ к гаджетам.

Всего за первый квартал 2025 года количество кибератак возросло на 160% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Ранее мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

