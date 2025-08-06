Max станет обязательным к установке на новые смартфоны в РФ с сентября

Российский мессенджер Max станет обязательным для предустановки на смартфоны с 1 сентября. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

«С 1 сентября... приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись», - указал эксперт, добавив, что соответствующие положения закрепляет федеральный закон.

Как отметил Хаминский, Max сочетает в себе чаты, звонки, передачу файлов размером до 4 ГБ, интеграцию с государственными сервисами, финансовые инструменты. Преимущества мессенджера - удобный интерфейс, поддержка AI-бота GigaChat, мини-приложения для бизнеса. В то же время юрист указал, что мессенджер собирает IP-адреса, данные о местоположении пользователей и активностях, допускает передачу этих сведений госорганам, а также использует защиту канала связи вместо еnd-to-end шифрования, что оставляет информацию уязвимой на серверах.

Хаминский заключил, что успех Мах будет зависеть от решения вопросов с безопасностью и сохранения конкурентной среды.

В июле платформа Мах получила статус национального мессенджера, напоминает Ura.ru.

