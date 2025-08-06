Ереван подтвердил встречу Пашиняна с Алиевым и Трампом в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Вашингтон и проведет встречи с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в правительстве Армении.

Визит Пашиняна запланирован на 7-8 августа. В Вашингтоне политик проведет двустороннюю встречу с Трампом «для углубления стратегического партнерства» Армении и США. Кроме того, планируется трехсторонняя встреча с президентами США и Азербайджана «для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе».

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп примет в Белом доме Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. По итогам переговоров политики могут объявить о мирном соглашении, пишет Ura.ru.

