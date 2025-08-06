Трамп выступит с заявлением из Белого дома
6 августа 202509:18
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Белого дома. Об этом говорится в рабочем графике политика, опубликованном его пресс-службой.
«Президент сделает заявление из Овального кабинета», - указано в документе.
Выступление запланировано на 16:30 (23:30 мск), его тема неизвестна.
По данным СМИ, Трамп может высказаться о дополнительных тарифах США на иностранную продукцию. Ранее американский президент пригрозил повысить пошлины в отношении Индии за закупки нефти из России, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru