Трамп выступит с заявлением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Белого дома. Об этом говорится в рабочем графике политика, опубликованном его пресс-службой.

«Президент сделает заявление из Овального кабинета», - указано в документе.

Выступление запланировано на 16:30 (23:30 мск), его тема неизвестна.

По данным СМИ, Трамп может высказаться о дополнительных тарифах США на иностранную продукцию. Ранее американский президент пригрозил повысить пошлины в отношении Индии за закупки нефти из России, напоминает Ura.ru.

